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Артета считает, что «Арсенал» доминировал в матче с «Бенфикой»

02:25
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итог матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (1:1). Португальский клуб принимал соперников в Риме.

«Мы серьезно доминировали и создали несколько очень хороших моментов, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — В Европе, когда вы играете в гостях, нужно быть более безжалостными. Мы могли быть в гораздо лучшем положении, но все решится в следующем матче».

Ответная игра состоится 25 февраля.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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