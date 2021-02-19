Артета считает, что «Арсенал» доминировал в матче с «Бенфикой»
02:25
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итог матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (1:1). Португальский клуб принимал соперников в Риме.
«Мы серьезно доминировали и создали несколько очень хороших моментов, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — В Европе, когда вы играете в гостях, нужно быть более безжалостными. Мы могли быть в гораздо лучшем положении, но все решится в следующем матче».
Ответная игра состоится 25 февраля.
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