Артета считает, что «Арсенал» доминировал в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итог матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (1:1). Португальский клуб принимал соперников в Риме.

«Мы серьезно доминировали и создали несколько очень хороших моментов, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — В Европе, когда вы играете в гостях, нужно быть более безжалостными. Мы могли быть в гораздо лучшем положении, но все решится в следующем матче».

Ответная игра состоится 25 февраля.