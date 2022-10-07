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7 октября, 01:56

Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Буде-Глимтом» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» в 3-м туре Лиги Европы.

«Мы здорово играли в непосредственной близости от ворот соперника. Забили хорошие голы. Некоторым игрокам не хватало игровой практики. Они не тянули нагрузку, поэтому нам пришлось сделать замены», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» идет на первом месте в группе А, набрав 6 очков. «Буде-Глимт» располагается на второй строчке — 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035958--arsenal-vs-bodo-glimt/
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Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
Микель Артета
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