Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Буде-Глимтом» в Лиге Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» в 3-м туре Лиги Европы.

«Мы здорово играли в непосредственной близости от ворот соперника. Забили хорошие голы. Некоторым игрокам не хватало игровой практики. Они не тянули нагрузку, поэтому нам пришлось сделать замены», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» идет на первом месте в группе А, набрав 6 очков. «Буде-Глимт» располагается на второй строчке — 4 очка.