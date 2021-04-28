Артета оценил прогресс «Вильярреала» при Эмери
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом» оценил работу Унаи Эмери в испанском клубе.
«Прогресс «Вильярреала» в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам. Унаи сделал «Вильярреал» очень заметным в этом турнире. Из того что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча. У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Первый матч противостояния «Вильярреала» с «Арсеналом» состоится 29 апреля, ответный — 6 мая.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029906--villarreal-vs-arsenal/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю