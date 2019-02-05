Артем Дзюба: "Конечно, слышал о переходе Мозеса в "Фенербахче". Легко нам не будет"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что "Фенербахче" активно провел трансферную кампанию. Турецкий клуб станет соперником питерцев по 1/16 финала Лиги Европы.

- Видел, что "Фенербахче" активно провел трансферную кампанию, - приводят "Известия" слова Дзюбы. - Конечно, слышал и о переходе Мозеса. Поэтому мы точно не ждем легкой прогулки в предстоящих играх со стамбульским клубом.

Нападающий Виктор Мозес, контракт которого принадлежит "Челси", ранее подписал арендное соглашение с "Фенербахче".