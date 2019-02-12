Артем Дзюба: "0:1 – неплохой результат для "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал поражение от "Фенербахче" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. По словам футболиста, исход для его команды достаточно неплохой.

-Мы были готовы к давлению турецких фанатов. Не впервые играем при таком стадионе. Понятно, что они круто болели, и для "Фенера", наверное, это было плюсом – в первом тайме его футболисты неслись, но вот во втором немножко просели, и мы стали больше контролировать мяч. Но они свой момент использовали, а мы – нет. Понятно, что мы не забили пенальти, но 0:1 – неплохой для нас результат, – сказал Дзюба. (Илья Андреев)