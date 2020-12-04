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Аршавин прокомментировал результаты ЦСКА в Лиге Европы

17:10
Андрей Аршавин. Фото Instagram
Андрей Аршавин. Фото Instagram
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Бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин — о поражении ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы от «Вольфсберга» (0:1).

После этой встречи армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф. После пяти туров ЦСКА занимает последнее место в группе K.

«ЦСКА в чемпионате выглядел симпатично, не сказать, что соперники превосходили команду в классе, но тем удивительнее, что ЦСКА второй год подряд проваливает Лигу Европы.

Все говорило за то, что клуб должен выйти из группы, но как вышло... Плохо", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 32 балла.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1281059_Andrej_Arshavin_CSKA_v_chempionate_vygladel_simpatichno_tem_udivitelneje_proval_v_Lige_Jevropy

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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