Аршавин прокомментировал результаты ЦСКА в Лиге Европы

Бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин — о поражении ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы от «Вольфсберга» (0:1).

После этой встречи армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф. После пяти туров ЦСКА занимает последнее место в группе K.

«ЦСКА в чемпионате выглядел симпатично, не сказать, что соперники превосходили команду в классе, но тем удивительнее, что ЦСКА второй год подряд проваливает Лигу Европы.

Все говорило за то, что клуб должен выйти из группы, но как вышло... Плохо", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 32 балла.