«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Сравнял счет на 90-й минуте ударом в падении через себя Бруну Дуарте.

Лондонский клуб лидирует в группе F, имея в активе 10 очков после четырех матчей. «Витория» с одним очком на последнем месте.

Лига Европы. Групповой этап

Группа F

4-й тур

«Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Арсенал» (Англия) — 1:1 (0:0)

Голы: Мустафи, 81 (0:1). Бруну Дуарте, 90+1 (1:1).

«Витория Гимарайнш»: Дуглас, Венансиу, Гарсия, Рафа Суариш, Тапсоба, Агу, Лукас Эванжелиста (Бонатини, 82), Пепе I (Поа, 61), Эдвардс, Давидсон (Рошинья, 68), Бруну Дуарте.

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Мустафи, Тирни, Холдинг, Себальос (Гендузи, 54), Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Торрейра, 78), Пепе, Сака (Ляказетт, 65), Мартинелли.

Предупреждения: Мустафи, 19. Рафа Суариш, 33. Холдинг, 66.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

6 ноября. Гимарайнш. Стадион «Афонсу Энрикиш».