«Арсенал» разгромил «Дандолк», «Мольде» выиграл у «Рапида»

«Арсенал» выиграл у «Дандолка» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (3:0). Голами отметились Эдвард Нкетиа, Джозеф Уиллок и Николя Пепе.

В другой встрече группа B «Мольде» благодаря голу Охи Омойджуанфо одолел «Рапид» (1:0).

Английская команда лидирует в турнирной таблице, норвежская — второй, австрийская — третьей, а ирландская — последней.

Лига Европы

Группа B

«Арсенал» (Англия) — «Дандолк» (Ирландия) — 3:0 (2:0)

Голы: Нкетиа, 42 (1:0). Уиллок, 44 (2:0). Пепе, 46 (3:0).

«Арсенал»: Рунарссон, Мустафи (Себальос, 61), Седрик Суариш, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Джака (Тирни, 74), Эль-Нени, Уиллок, Пепе (Виллиан, 63), Нелсон, Нкетиа (Балоган, 74).

«Дандолк»: Роджерс, Гартленд, Даммиган, Бойл, Клири (Хор, 53), Маррей (Слоггетт, 46), Макилини (Флорес, 54), Маунтни, Шилдс (Гэннон, 62), Даффи (Чолович, 70), Хобан.

Судья: Глова (Словакия).

29 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Мольде» (Норвегия) — «Рапид В» (Австрия) — 1:0 (0:0)

Гол: Омойджуанфо, 65.

«Мольде»: Линде, Бьернбак, Грегерсен, Хауген, Уинго, Эйкрем (Джеймс, 84), Эурснес, Эллингсен, Хестад (Болли, 68), Омойджуанфо, Брюнхильдсен (Хуссейн, 78).

«Рапид В»: Гартлер, Стойкович, Улльманн, Барач, Граймль, Рицмайер, Граховац (Ибрахимоглу, 77), Шик (Аразе, 46), Любичич, Китагава (Кнасмюльнер, 59), Кара.

Предупреждения: Уинго, 39. Хауген, 73. Стойкович, 77. Граймль, 79. Эурснес, 85.

Судья: Арделеану (Чехия).

29 октября. Мольде. Стадион «Акер».