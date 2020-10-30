«Арсенал» разгромил «Дандолк», «Мольде» выиграл у «Рапида»
«Арсенал» выиграл у «Дандолка» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (3:0). Голами отметились Эдвард Нкетиа, Джозеф Уиллок и Николя Пепе.
В другой встрече группа B «Мольде» благодаря голу Охи Омойджуанфо одолел «Рапид» (1:0).
Английская команда лидирует в турнирной таблице, норвежская — второй, австрийская — третьей, а ирландская — последней.
Лига Европы
Группа B
«Арсенал» (Англия) — «Дандолк» (Ирландия) — 3:0 (2:0)
Голы: Нкетиа, 42 (1:0). Уиллок, 44 (2:0). Пепе, 46 (3:0).
«Арсенал»: Рунарссон, Мустафи (Себальос, 61), Седрик Суариш, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Джака (Тирни, 74), Эль-Нени, Уиллок, Пепе (Виллиан, 63), Нелсон, Нкетиа (Балоган, 74).
«Дандолк»: Роджерс, Гартленд, Даммиган, Бойл, Клири (Хор, 53), Маррей (Слоггетт, 46), Макилини (Флорес, 54), Маунтни, Шилдс (Гэннон, 62), Даффи (Чолович, 70), Хобан.
Судья: Глова (Словакия).
29 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
«Мольде» (Норвегия) — «Рапид В» (Австрия) — 1:0 (0:0)
Гол: Омойджуанфо, 65.
«Мольде»: Линде, Бьернбак, Грегерсен, Хауген, Уинго, Эйкрем (Джеймс, 84), Эурснес, Эллингсен, Хестад (Болли, 68), Омойджуанфо, Брюнхильдсен (Хуссейн, 78).
«Рапид В»: Гартлер, Стойкович, Улльманн, Барач, Граймль, Рицмайер, Граховац (Ибрахимоглу, 77), Шик (Аразе, 46), Любичич, Китагава (Кнасмюльнер, 59), Кара.
Предупреждения: Уинго, 39. Хауген, 73. Стойкович, 77. Граймль, 79. Эурснес, 85.
Судья: Арделеану (Чехия).
29 октября. Мольде. Стадион «Акер».