«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу» в 1/16 финала Лиги Европы

«Арсенал» сыграл в ничью с «Олимпиакосом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В основное время забил только защитник греческой команды Папе Абу Сиссе. В первой встрече «канониры» выиграли со счетом 1:0, поэтому игра на «Эмирейтс» перешла в дополнительное время.

На 113-й минуте гол с передачи Мартинелли забил габонец Пьер-Эмерик Обамеянг. В концовке Юсеф Эль-Араби поразил ворота лондонской команды и вывел «Олимпиакос» в 1/8 финала.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:2 д.в. (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Сиссе, 53 (0:1). Обамеянг, 113 (1:1). Эль-Араби, 120 (1:2).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи (Папастатопулос, 103), Бельерин (Уиллок, 84), Езил, Джака, Себальос (Торрейра, 72), Ляказетт (Мартинелли, 106), Обамеянг, Пепе, Сака.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Эль-Абделлауи, Цимикас (Ловера, 114), Сиссе, Ба, Вальбуэна, Бухалакис, Гильерме (Пападопулос, 117), Камара, Эль-Араби, Ранджелович (Масурас, 77. Бруну Гашпар, 85).

Предупреждения: Ба, 21. Камара, 59.

Судья: Масса (Италия).

27 февраля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».