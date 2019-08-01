"Арсенал" проиграл "Нефтчи" и выбыл из розыгрыша Лиги Европы

"Арсенал" проиграл "Нефтчи" со счетом 0:4 по сумме двух матчей и выбыл из розыгрыша Лиги Европы. Фото ФК "Арсенал"

"Нефтчи" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Общий счет противостояния: 4-0, азербайджанский клуб прошел в следующий раунд квалификации. Первый мяч в этой встрече в начале второго тайма забил Рауф Алиев, в конце встречи за игру рукой в штрафной площади желтую карточку получил Гиа Григалава, а 11-метровый реализовал Дарио. Счет до разгрома довел защитник Папе Мбодж.

Напомним, что для российской команды это дебютное выступление в еврокубках.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Арсенал" (Россия) - 3:0 (0:0)

Голы: Алиев, 48 (1:0). Дариу Фредерику, 89 - с пенальти (2:0). Мбодж, 90+3 (3:0).

"Нефтчи" (Азербайджан): Агаев, Булудов, Станкович, Петров, Кривоцюк, Мюстивар, Кане, Махмудов (Алескеров, 62), Дариу Фредерику (Гаджиев, 90+1), Алиев (Мбодж, 77), Жозеф-Монрос.

"Арсенал" (Россия): Левашов, Комбаров (Банда, 72), Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Костадинов (Тудорие, 81), Лесовой, Луценко.

Предупреждения: Чаушич, 9. Петров, 67. Костадинов, 80. Кривоцюк, 87. Григалава, 88. Мбодж, 90+4.

Судьи: Сант. Велла, Спитери (все - Мальта).

1 августа. Баку. Стадион "Баксель Арена".

Первый матч: 1:0

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