"Арсенал" прибыл в Баку на ответный матч Лиги Европы с "Нефтчи"

Официальный Twitter тульского "Арсенала" сообщает, что команда прилетела в Баку (Азербайджан) на ответную встречу 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи". Матч пройдет 1 августа, начало – в 20.00 (мск).

"Арсенал" проиграл в первом матче "Нефтчи" (0:1) на своем поле. Ранее сообщалось, что на встрече ожидается аншлаг.

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