«Арсенал» повторил рекорд «Зенита» в Лиге Европы

«Арсенал» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы после четырех игр. В четвертом туре лондонцы разгромили «Мольде», одержав четыре победы в четырех играх.

«Арсенал» в третий раз выходит в плей-офф Лиги Европы после четырех игр. Ранее им это удавалось в 2017 и 2018 году.

По данному показателю лондонцы повторили рекорд турнира, который принадлежит «Зениту». Петербуржцы также трижды пробивались в плей-офф Лиги Европы после четырех туров.