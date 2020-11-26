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«Арсенал» повторил рекорд «Зенита» в Лиге Европы

23:35
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«Арсенал» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы после четырех игр. В четвертом туре лондонцы разгромили «Мольде», одержав четыре победы в четырех играх.

«Арсенал» в третий раз выходит в плей-офф Лиги Европы после четырех игр. Ранее им это удавалось в 2017 и 2018 году.

По данному показателю лондонцы повторили рекорд турнира, который принадлежит «Зениту». Петербуржцы также трижды пробивались в плей-офф Лиги Европы после четырех туров.

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