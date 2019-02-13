"Арсенал" отправился на матч с БАТЭ без Рэмси

"Арсенал" огласил состав команды, которая поедет на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ. В него не вошли хавбеки Месут Езил и Аарон Рэмси. Последний подписал накануне предварительный контракт с "Ювентусом", в который перейдет этим летом.

Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом: Чех, Лено, Эль-Ненни, Косьельни, Мхитарян, Ляказетт, Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Мэйтланд-Найлз, Ивоби, Монреаль, Мустафи, Суарес, Гендоузи, Колашинац, Джака, Нкетиа.

Матч БАТЭ - "Арсенал" состоится 14 февраля, начало - в 20.55 по московскому времени.