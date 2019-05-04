"Арсенал" сделал заявление по поводу поведения болельщиков соперников в матче 1/2 финала Лиги Европы против "Валенсии" (3:1).

Как сообщает ВВС, болельщики гостей демонстрировали нацистские жесты, а также имитировали звуки, которые издают обезьяны.

- Мы решительно осуждаем такое поведение, - заявили в пресс-службе клуба. - Подобному нет места в футбольном сообществе. Мы работаем с "Валенсией" в этом вопросе и вновь призываем болельщиков сообщать о подобных случаях и давать показания в случае необходимости, чтобы можно было принять необходимые меры.

Во время матча шесть болельщиков "Валенсии" были арестованы за оскорбительные высказывания и нарушения, связанные с употреблением алкоголя.

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