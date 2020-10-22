«Арсенал» одержал волевую победу над «Рапидом», «Дандолк» уступил «Мольде»

«Арсенал» стартовал с победы на групповом этапе Лиги Европы. В первом матче лондонцы на выезде одержали волевую победу над «Рапидом» со счетом 2:1.

Еще в одном матче группы B «Дандолк» на своем поле уступил «Мольде» — 1:2.

Лига Европы

Группа B

«Рапид В» (Австрия) — «Арсенал» (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Фунтас, 51 (1:0). Давид Луиз, 70 (1:1). Обамеянг, 74 (1:2).

«Рапид В» (Австрия): Штребингер, Хофманн, Стойкович, Улльманн, Барач, Рицмайер (Кнасмюльнер, 88), Граховац, Любичич, Фунтас, Аразе (Шик, 79), Кара (Китагава, 76).

«Арсенал» (Англия): Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш (Бельерин, 61), Колашинац, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Сака (Тирни, 84), Ляказетт (Уиллок, 84), Пепе (Нелсон, 90+3), Нкетиа (Обамеянг, 62).

Предупреждения: Граховац, 15. Ляказетт, 27. Партей, 35. Нкетиа, 38. Аразе, 61. Кара, 63. Рицмайер, 70. Лено, 90+2.

Судья: Краловец (Чехия).

22 октября. Вена. Стадион «Алльянц».

«Дандолк» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2 (1:0)

Голы: Маррей, 35 (1:0). Хуссейн, 62 (1:1). Омойджуанфо, 72 — с пенальти (1:2).

«Дандолк»: Роджерс, Гэннон (Даммиган, 77), Гартленд, Клири, Лэй (Бойл, 77), Маррей (Макмиллан, 77), Маунтни, Шилдс, Слоггетт (Макилини, 64), Даффи (Чолович, 79), Хобан.

«Мольде»: Линде, Бьернбак, Грегерсен, Хауген, Педерсен, Эйкрем (Эллингсен, 82), Хуссейн, Эурснес, Хестад, Болли (Кнудтсон, 69), Омойджуанфо (Брюнхильдсен, 90).

Предупреждение: Грегерсен, 20.

Судья: Вильянен (Финляндия).

22 октября. Дублин. Стадион «Талла».