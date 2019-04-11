"Арсенал" обыграл "Наполи" в первом четвертьфинале Лиги Европы

"Арсенал" победил "Наполи" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы - 2:0. Счет открыл Аарон Рэмси на 15-й минуте, десять минут спустя Калиду Кулибали забил в свои ворота.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы состоится 18 апреля.

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

"Арсенал" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:0 (2:0)

Голы: Рэмси, 15 (1:0). Кулибали, 25 - в свои ворота (2:0).

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Рэмси, Торрейра (Эль-Нени, 77), Езил (Мхитарян, 67), Колашинац, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).

"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон, Аллан, Руис (Унас, 83), Зелиньски, Мертенс (Милик, 66), Инсинье (Юнес, 83).

Предупреждение: Хюсай, 47.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

11 апреля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Трансляция матча "Арсенал" - "Наполи" //

Лига Европы: результаты и календарь плей-офф