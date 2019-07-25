"Арсенал" - "Нефтчи". Состав туляков на дебютный матч в еврокубках

Стали известны составы "Арсенала" и "Нефтчи" на первый матч 2-го отборочного раунда в Лиге Европы. Для туляков это дебютная игра в еврокубках.

"Арсенал": Левашов - Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес - Банда, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Лисовой - Тудорие.

Запасные - Нигматуллин, Володько, Хагуш, Аджоев, Луценко, Костадинов, Денисов.

"Нефтчи": С. Агаев - Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк - Мамаду, Мустивар, Махмудов - Дарио Фредерико, Р. Алиев, Джозеф-Монро.

Запасные - Маммадов, Мбоджи, Аласкаров, Плателлас, Хаджиев, Т. Ахундов, Вализада.

Матч "Арсенал" - "Нефтчи" состоится в Туле сегодня, 25 июля. Начало игры - в 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Нефтчи"