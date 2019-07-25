"Арсенал" дома уступил "Нефтчи" в первом матче отборочного раунда Лиги Европы

"Арсенал" с минимальным счетом проиграл "Нефтчи" в домашнем матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (0:1). Единственный гол забил нападающий Дариу Федерику. Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первый матч

"Арсенал" (Россия) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 0:1 (0:1)

Гол: Дариу Фредерику, 45+1.

"Арсенал" (Россия): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Банда (Костадинов, 46), Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 46).

"Нефтчи" (Азербайджан): Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Мюстивар, Кане, Махмудов (Плателлас, 87), Жозеф-Монрос, Дариу Фредерику (Алескеров, 73), Алиев.

Предупреждения: Кане, 24. Алиев, 36. Махмудов, 68. Булудов, 78. Комбаров, 81. Ткачев, 90+3.

Судьи: Йорги. Тартарай, Чокай (все - Албания).

25 июля. Тула. Стадион "Арсенал".

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