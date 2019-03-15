"Арсенал", "Челси", "Наполи" – кто достанется "Валенсии" и Черышеву в четвертьфинале?

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы, в котором сыграют "Айнтрахт", "Вильярреал", "Арсенал", "Валенсия", "Наполи", "Челси", "Славия" и "Бенфика", пройдет сегодня в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Клубы не будут "сеяться" на основании их коэффициентов и разводиться по разным парам, если представляют одну страну.

В тот же день состоится жеребьевка полуфиналов и финала.

Игры 1/4 финала должны пройти 11 и 18 апреля, 1/2 финала – 2 и 9 мая. Финал – 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе.