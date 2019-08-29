Отец владельца «Спартака» Леонида Федуна Арнольд Федун прокомментировал вылет команды из еврокубков после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» (1:2 на своем поле после 0:1 в гостях). Он высказался о судьбе главного тренера Олега Кононова.

— Какая может быть оценка, если проиграли... — начал Федун-старший.

— Олег Георгиевича не стоит менять?

— Коней на переправе не меняют. Надо дать довести до конца. Временами команда показывает очень хорошую игру. Сегодня удача была не на нашей стороне. Было три стопроцентных момента в начале матча. А у них залетело.

— Качество игры вас устроило?

— Хотелось бы, чтобы пас был поточнее, прорывные атаки поактивнее. Пока не все ладится. Да они и не выдерживают матчи через два на третий день.

— Что думаете о матче с «Зенитом» (в воскресенье в РПЛ)?

— Тревожно. Посмотрел на нашу команду. Они еле ходят. Надо надеяться. Может мобилизуются. Они физически, по-моему, очень уставшие. Уходили сникшие. Не только потому что проиграли, но и устали. Очень напряженный график. Да и соперники самого серьезного уровня. (Вячеслав Короткин, Ярослав Сусов)