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Арнольд Федун — об отставке Кононова: «Коней на переправе не меняют»

22:50
Арнольд и Леонид Федуны. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Арнольд и Леонид Федуны. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Отец владельца «Спартака» Леонида Федуна Арнольд Федун прокомментировал вылет команды из еврокубков после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» (1:2 на своем поле после 0:1 в гостях). Он высказался о судьбе главного тренера Олега Кононова.

29 августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo; - &laquo;Брага&raquo; - 1:2. Олег Кононов.Как Кононов объяснил вылет «Спартака» из Лиги Европы. Первые слова тренера после «Браги»

— Какая может быть оценка, если проиграли... — начал Федун-старший.

— Олег Георгиевича не стоит менять?

— Коней на переправе не меняют. Надо дать довести до конца. Временами команда показывает очень хорошую игру. Сегодня удача была не на нашей стороне. Было три стопроцентных момента в начале матча. А у них залетело.

— Качество игры вас устроило?

— Хотелось бы, чтобы пас был поточнее, прорывные атаки поактивнее. Пока не все ладится. Да они и не выдерживают матчи через два на третий день.

— Что думаете о матче с «Зенитом» (в воскресенье в РПЛ)?

— Тревожно. Посмотрел на нашу команду. Они еле ходят. Надо надеяться. Может мобилизуются. Они физически, по-моему, очень уставшие. Уходили сникшие. Не только потому что проиграли, но и устали. Очень напряженный график. Да и соперники самого серьезного уровня. (Вячеслав Короткин, Ярослав Сусов)

Спартак — Брага

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