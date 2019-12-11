Ари уже в Бразилии. Он пропустил последний матч «Краснодара» в году из-за дисквалификации

«Краснодар» проведет заключительный матч в нынешнем календарном году, сыграв в рамках группового этапа Лиги Европы против «Хетафе». Эту встречу пропустит нападающий краснодарского клуба Ари, который получил красную карточку в предыдущем матче.

Ари уже улетел на родину, в Бразилию. Сегодня, 11 декабря, он празднует свой день рождения. Ему исполняется 34 года.

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