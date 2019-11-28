Ари: «Удаление? Я поступил, как ребенок»

Нападающий «Краснодара» Ари после победы над «Базелем» (1:0) в матче 5 тура группового турнира Лиги Европы объяснил свой поступок, который привел к удалению, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мое удаление? Я поступил, как ребенок, — отметил Ари. — Но на протяжении всей игры соперник меня провоцировал, и я потерял голову в последние минуты игры.

— Почему не удалось забить с игры? Моментов было много.

— Да, особенно в первом тайме у нас было много моментов, мы очень хорошо играли, но не смогли забить гол. Самое важное, что мы смогли получить три очка, столь необходимых для нас.

— «Базель» обыграл «Краснодар» в Швейцарии 5:0, сейчас проиграл 0:1 без шансов. Что изменилось?

— Я не сыграл в первом матче, но для меня эта домашняя игра была тоже как реванш. Я хорошо подготовился к матчу, сделал все, чтобы его выиграть и биться дальше за выход из группы, дать команде этот шанс.

— Что нужно сделать, чтобы выйти из группы? Что будет определяющим?

— Мы должны показать «Хетафе», что мы сильнее. В единоборствах, во всем. Мы должны быть осторожны с контратаками и хорошо играть в обороне. Я верю, что тренер сможет подготовить и собрать команду так, чтобы мы достигли победы.

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