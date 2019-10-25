Ари сравнил себя с официантом после матча с «Трабзонспором»

Нападающий «Краснодара» Ари после победы над «Трабзонспором» (2:0) в матче группового турнира Лиги Европы опубликовал видео с игры в своем Instagram. 33-летний бразилец с российским гражданством пошутил над своей результативностью.

Ари появился на поле в матче с «Трабзонспором» на 70-й минуте встречи, заменив форварда Маркуса Берга. Нападающий отметился голевой передачей.

«Я не официант, но просто обслуживаю! Очередная результативная передача!» — написал Ари.

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