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Ари сравнил себя с официантом после матча с «Трабзонспором»

09:44
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Нападающий «Краснодара» Ари после победы над «Трабзонспором» (2:0) в матче группового турнира Лиги Европы опубликовал видео с игры в своем Instagram. 33-летний бразилец с российским гражданством пошутил над своей результативностью.

Ари появился на поле в матче с «Трабзонспором» на 70-й минуте встречи, заменив форварда Маркуса Берга. Нападающий отметился голевой передачей.

«Я не официант, но просто обслуживаю! Очередная результативная передача!» — написал Ари.

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Трабзонспор — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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