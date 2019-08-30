Ари считает, что «Краснодар» дойдет до полуфинала Лиги Европы

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что команде под силу дойти до полуфинала Лиги Европы. Краснодаский клуб сыграет в группе С со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».

«Я уверен, что мы сможем выйти из группы, — приводит слова Ари ТАСС. — У нас очень сильная команда. «Краснодару» достались непростые соперники, в особенности хочу отметить «Базель», который является одним из сильнейших клубов в чемпионате Швейцарии и регулярно выступает в еврокубках. Но мы играли и с более серьезными соперниками, так что уверен в том, что «Краснодар» выйдет из группы.

В футболе бывают абсолютно разные ситуации, невозможное становится возможным. «Краснодар» стал большим клубом в России за последние несколько лет. Я верю, что мы сможем дойти до полуфинала турнира как минимум, нашей команде это под силу», — заключил нападающий «Краснодара».

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