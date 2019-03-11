Ари - о поражении от "Валенсии": "Результат для нас не самый плохой. Если мы выиграем дома 1:0, то пройдем дальше"

Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал поражение от "Валенсии" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2). Он отметил, что этот результат не самый плохой для "быков".

– Что вы думаете об итогах первой встречи с "Валенсией" и перспективах в ответном матче?

– Когда мы ехали в Валенсию, понимали, что нас ждет очень сложная игра, – приводят "Известия" слова Ари. – Так и получилось. В первом тайме мы начали не очень хорошо и пропустили два мяча к 25-й минуте. Во второй части игры нам удалось выправить ситуацию. Мы выглядели гораздо лучше и отыграли один мяч. Итоговый счет 2:1 оставляет нам высокие шансы в ответном матче.

Очень надеюсь на положительный исход всего противостояния. Мы будем играть дома при полном стадионе с запредельной поддержкой наших болельщиков – это должно нам помочь.

– Все-таки почему первая половины игры получилась настолько сложной для "Краснодара"?

– Не знаю, очень сложно сказать, почему так вышло. Возможно, в начале мы пытались разобраться с тем, как именно будет играть "Валенсия". Но самое главное, что во втором тайме поняли, что, несмотря на силу испанцев, мы способны против них достойно играть и забивать.

– В самой концовке встречи "Валенсия" прижала "Краснодар" к воротам. Что случилось в тот момент?

– "Валенсия" играет в очень быстрый футбол. В последние пять-десять минут нам не удавалось контролировать мяч. Тем не менее хорошо, что в финальном отрезке у них не получилось реализовать свои моменты и мы сохранили минимальный разрыв в счете. Думаю, результат для нас не самый плохой. Если мы выиграем дома 1:0, то пройдем дальше.

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