Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Антверпеном», сообщается на сайте УЕФА.

Помощники главного арбитра — Роман Усачев и Валерий Данченко (Россия). ВАР — Владимир Москалёв (Россия). АВАР — Алексей Лунев (Россия). Резервный рефери — Кирилл Левников (Россия).

Встреча «Фенербахче» с «Антверпеном» состоится 21 октября в Стамбуле. Начало игры — 19:45 по московскому времени.