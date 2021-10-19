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Судейство

Арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Антверпен»

11:30
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Антверпеном», сообщается на сайте УЕФА.

Помощники главного арбитра — Роман Усачев и Валерий Данченко (Россия). ВАР — Владимир Москалёв (Россия). АВАР — Алексей Лунев (Россия). Резервный рефери — Кирилл Левников (Россия).

Встреча «Фенербахче» с «Антверпеном» состоится 21 октября в Стамбуле. Начало игры — 19:45 по московскому времени.

Фенербахче — Антверпен

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»