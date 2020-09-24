«Арарат» прошел «Целе» в отборе Лиги Европы благодаря голу украинского защитника
19:39
«Арарат» в дополнительное время победил «Целе» (1:0) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Единственный гол на 111-й минуте забил украинский защитник Сергей Вакуленко.
В заключительном, четвертом раунде отбора соперником армянского клуба станет «Црвена Звезда».
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Арарат-Армения» (Армения) — «Целе» (Словения) — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Вакуленко, 111.
Судья: Битон (Шотландия).
24 сентября. Ереван. Стадион Академии ФФА.
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