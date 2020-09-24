«Арарат» прошел «Целе» в отборе Лиги Европы благодаря голу украинского защитника

«Арарат» в дополнительное время победил «Целе» (1:0) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Единственный гол на 111-й минуте забил украинский защитник Сергей Вакуленко.

В заключительном, четвертом раунде отбора соперником армянского клуба станет «Црвена Звезда».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Арарат-Армения» (Армения) — «Целе» (Словения) — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Вакуленко, 111.

Судья: Битон (Шотландия).

24 сентября. Ереван. Стадион Академии ФФА.