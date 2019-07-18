"Аполлон" разгромил "Жальгирис" из Каунаса при судействе Москалева

"Аполлон" разгромил "Жальгирис"​ (4:0) из города Каунас в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Кипрский клуб прошел в следующую стадию. Встречу обслуживал российский арбитр Владимир Москалев.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Аполлон" (Кипр) - "Жальгирис К" (Литва) - 4:0 (2:0)

Голы: Селая, 5 (1:0). Селая, 43 - с пенальти (2:0). Селая, 60 - с пенальти (3:0). Салаи, 83 (4:0).

Судья: Москалев (Воронеж).

18 июля. Никосия. Стадион "GSP".

Первый матч: 2:0

В параллельной игре молдавский АЕК из Ларнаки обыграл молдавский "Петрокуб" (1:0) и вышел во второй отборочный раунд ЛЕ.

"Петрокуб" (Молдавия) - "АЕК Л" (Кипр) - 0:1 (0:0)

Гол: Гбаяра, 90+2.

Судья: Симович (Сербия).

18 июля. Кишинев. Стадион Зимбру.

Первый матч: 0:1

"Стяуа" в гостях одержала победу над молдавским "Милсами" (2:1). Румыны по сумме двух игр – 4:1 прошли в следующую стадию турнира.

"Милсами" (Молдавия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2 (0:2)

Голы: Думитру, 4 (0:1). Оайдэ, 42 (0:2). Болохан, 47 (1:2).

Судья: Христофи (Кипр).

18 июля. Оргеев. Стадион "District Sport Complex".

Первый матч: 0:2

"Гонвед" сыграл вничью с "Жальгирисом" из города Вильнюс (1:1), венгры вышли во второй отборочный раунд ЛЕ (общий счет 4:2).

"Жальгирис В" (Литва) - "Гонвед" (Венгрия) - 1:1 (1:0)

Голы: Антал, 18 (1:0). Камбер, 62 (1:1).

Судья: Сагги (Норвегия).

18 июля. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".

Первый матч: 1:3

Кутаисское "Торпедо" дома проиграло "Ордабасы" (0:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Казахстанский клуб вышел в следующую стадию по сумме двух встреч (общий счет - 2:0 в пользу гостей).

"Торпедо Кт" (Грузия) - "Ордабасы" (Казахстан) - 0:2 (0:0)

Голы: Механович, 81 (0:1). Бадибанга, 90+4 (0:2).

Судья: Диамантопуос (Греция).

18 июля. Тбилиси. Стадион "Mikheil Meskhi".

Первый матч: 0:1

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