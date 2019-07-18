"Аполлон" разгромил "Жальгирис" из Каунаса при судействе Москалева

"Аполлон" разгромил "Жальгирис" (4:0) из города Каунас в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Кипрский клуб прошел в следующую стадию. Встречу обслуживал российский арбитр Владимир Москалев.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
"Аполлон" (Кипр) - "Жальгирис К" (Литва) - 4:0 (2:0)
Голы: Селая, 5 (1:0). Селая, 43 - с пенальти (2:0). Селая, 60 - с пенальти (3:0). Салаи, 83 (4:0).
Судья: Москалев (Воронеж).
18 июля. Никосия. Стадион "GSP".
Первый матч: 2:0
В параллельной игре молдавский АЕК из Ларнаки обыграл молдавский "Петрокуб" (1:0) и вышел во второй отборочный раунд ЛЕ.
"Петрокуб" (Молдавия) - "АЕК Л" (Кипр) - 0:1 (0:0)
Гол: Гбаяра, 90+2.
Судья: Симович (Сербия).
18 июля. Кишинев. Стадион Зимбру.
Первый матч: 0:1
"Стяуа" в гостях одержала победу над молдавским "Милсами" (2:1). Румыны по сумме двух игр – 4:1 прошли в следующую стадию турнира.
"Милсами" (Молдавия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2 (0:2)
Голы: Думитру, 4 (0:1). Оайдэ, 42 (0:2). Болохан, 47 (1:2).
Судья: Христофи (Кипр).
18 июля. Оргеев. Стадион "District Sport Complex".
Первый матч: 0:2
"Гонвед" сыграл вничью с "Жальгирисом" из города Вильнюс (1:1), венгры вышли во второй отборочный раунд ЛЕ (общий счет 4:2).
"Жальгирис В" (Литва) - "Гонвед" (Венгрия) - 1:1 (1:0)
Голы: Антал, 18 (1:0). Камбер, 62 (1:1).
Судья: Сагги (Норвегия).
18 июля. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".
Первый матч: 1:3
Кутаисское "Торпедо" дома проиграло "Ордабасы" (0:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Казахстанский клуб вышел в следующую стадию по сумме двух встреч (общий счет - 2:0 в пользу гостей).
"Торпедо Кт" (Грузия) - "Ордабасы" (Казахстан) - 0:2 (0:0)
Голы: Механович, 81 (0:1). Бадибанга, 90+4 (0:2).
Судья: Диамантопуос (Греция).
18 июля. Тбилиси. Стадион "Mikheil Meskhi".
Первый матч: 0:1
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