АПОЭЛ выиграл у «Севильи», «Дюделанж» сыграл вничью с «Карабахом»

АПОЭЛ дома одержал победу над «Севильей» (1:0) в матче группы A Лиги Европы. Единственный гол на 61-й минуте встречи забил защитник хозяев Вуядин Савич.

В параллельной игре «Карабах» сыграл вничью на своем поле с «Дюделанжем» (1:1). На 63-й минуте матча отличился гостей хавбек Сабир Бугрин. Окончательный счет на табло установил полузащитник «Карабаха» Магайе Гейе.

В плей-офф ЛЕ из группы A вышли — «Севилья» (15 очков и первое место) и АПОЭЛ (10 баллов и вторая строчка).

Лига Европы. Группа A

АПОЭЛ (Кипр) — «Севилья» (Испания) — 1:0 (0:0)

Гол: Савич, 61.

Нереализованный пенальти: Даббур, 57 (вратарь)

АПОЭЛ (Кипр): Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Матич, Алеф, Яколиш (Макрис, 79), Михайлович, Лукас Соуза, Павлович (Де Винсенти, 70), Аль-Таамари (Эфрем, 90+1).

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Гудель, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 46), Посо, Х.Родригес, Эрнандес (Даббур, 46), Окампос, Рони Лопеш, Хиль (Мена, 68).

Предупреждения: Гудель, 47. Эскудеро, 51. Рони Лопеш, 51. Иоанну, 54. Савич, 63. Алеф, 74. Окампос, 76.

Судья: Дабанович (Черногория).

12 декабря. Никосия. Стадион ГСП.

«Карабах» (Азербайджан) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:1 (0:0)

Голы: Бугрин, 63 (0:1). Гуйе, 90+1 (1:1).

«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Садыгов, Гусейнов, Медведев, Аилтон, Мичел, Гараев, Кинтана (Хайме Ромеро, 64), Зубир, Ибрагимли (Ришард Алмейда, 50), Эмрели (Гуйе, 75).

«Дюделанж»: Жубер, Шнелль, Колс, Лесквой, Бушуари, Штольц, Гарос, Моррен, Бугрин (Покар, 84), Беттайеб (Менди, 86), Бернье (Клапп, 78).

Предупреждения: Гараев, 30. Моррен, 53. Мичел, 66. Бернье, 71.

Удаление: Гараев, 46.

Судья: Тохвер (Эстония).

12 декабря. Баку. Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова».

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