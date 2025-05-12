Футбол
12 мая, 18:40

Постекоглу: «Победа в финале Лиги Европы изменит представление о «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который пройдет 21 мая в Бильбао.

По словам тренера, победа в турнире не только прервет 17-летнюю трофейную засуху, но и изменит представление о «Тоттенхэме».

«Взгляните на историю этого клуба и на то, чем он занимался последние 20 с лишним лет. Я чувствую, что это может стать поворотным моментом в том, как воспринимается клуб и как он сам воспринимает себя. Пока ты этого не сделаешь, независимо от того, чего еще добьешься, люди будут говорить, что ты ничего не выиграл. И в нашей игре, и в жизни в целом, именно это имеет значение, когда люди оценивают, на каком ты этапе», — сказал Постекоглу.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — 16-е.

В 2019 году «Тоттенхэм» проиграл в финале Лиги чемпионов «Ливерпулю».

