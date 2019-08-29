«Антверпен» с двумя удалениями проиграл АЗ. Голландцы вышли в групповой турнир Лиги Европы

«Антверпен» на своем поле в дополнительное время проиграли АЗ (1:4) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Голландцы по сумме двух встреч вышли в групповой турнир еврокубка (5:2 — общий счет).

В составе «Антверпена» случилось два удаления — на 35-й минуте встречи и на 74-й.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Антверпен» (Бельгия) — АЗ (Голландия) — 1:4 д.в. (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Ламкель Зе, 73 (1:0). Стенгс, 90 (1:1). Дрейф, 96 (1:2). Копмейнерс, 102 — с пенальти (1:3). Гвюдмундссон, 113 (1:4).

АЗ (Голландия): Бизот, Флар, Вайтенс (Сугавара, 53), Свенссон (Дрейф, 67), Ауэян (Гвюдмундссон, 46), Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду (Класи, 111).

Предупреждения: Мбокани, 32. Бизот, 36. Боаду, 40. Ламкель Зе, 51. Идрисси, 86. Копмейнерс, 91. Вейндал, 97. Стенгс, 97.

Удаления: Мбокани (Антверпен), 35. Ламкель Зе (Антверпен), 74.

Судья: Сидиропулос (Греция).

29 августа. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».