«Антверпен» победил «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Айнтрахт» сыграли вничью

«Антверпен» победил «Олимпиакос» в матче группового этапа Лиги Европы (1:0).

Единственный гол встречи на 7-й минуте забил нападающий «Антверпена» Мишель-Анже Баликвиша.

В другом матче группы D «Фенербахче» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1). У «Фенербахче» забил Мергим Бериша. В составе «Айнтрахта» отличился Джибриль Соу.

«Айнтрахт» набрал 12 очков и занимает первое место в группе. У «Олимпиакоса» 9 очков и вторая позиция. На третьей строчке с 6 очками находится «Фенербахче». «Антверпен» занимает последнее место. В активе команды 5 очков.