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«Антверпен» победил «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Айнтрахт» сыграли вничью

22:37
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«Антверпен» победил «Олимпиакос» в матче группового этапа Лиги Европы (1:0).

Единственный гол встречи на 7-й минуте забил нападающий «Антверпена» Мишель-Анже Баликвиша.

В другом матче группы D «Фенербахче» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1). У «Фенербахче» забил Мергим Бериша. В составе «Айнтрахта» отличился Джибриль Соу.

«Айнтрахт» набрал 12 очков и занимает первое место в группе. У «Олимпиакоса» 9 очков и вторая позиция. На третьей строчке с 6 очками находится «Фенербахче». «Антверпен» занимает последнее место. В активе команды 5 очков.

Лига Европы. Группа D
09 дек, 20:45. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
1:0
Олимпиакос П
Голы
Баликвиша, 7 (1:0)
Антверпен
Бюте Де Лат (Киринен, 57 ) Десолей (Энгельс, 58 ) Батай Алмейда Верстрате Геркенс Двомо Эггештайн (Саматта, 73 ) Баликвиша (Юсуф, 87 ) Мануэль (Фрай, 73 )
Олимпиакос П
Вацлик Папастатопулос Лала (Андруцос, 66) Рябчук Сиссе Камара Бухалакис (Эль-Араби, 46) М`Вила Оньекуру (Врусай, 60) Рони Лопеш (Масурас, 46) Тикинью Соарес (Камара, 46)
Предупреждения
Тикинью Соарес 38, Сиссе 90
Судьи
Белло
Лига Европы. Группа D
09 дек, 20:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
1:1
Айнтрахт Ф
Голы
Соу, 29 (0:1), Бериша, 42 (1:1)
Фенербахче
Берке Озер Ким Мин Джэ Сердар Азиз Сангаре Новак (Луиз Густаву, 72 ) Солои Соса (Осайи-Самуэль, 72 ) Пелкас (Мухаммед Гюмюшкая, 82 ) Ирфан Кахветжи (Майер, 77 ) Зайц (Росси, 77 ) Бериша
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Чэндлер (Да Коста, 69) Тута Якич (Роде, 70) Соу (Хрустич, 78) Костич Камада Хасебе Борре (Гонсалу Пасьенсия, 60) Хауге (Ламмерс, 70)
Предупреждения
Пелкас 38, Соса 44, Мухаммед Гюмюшкая 90  -  Чэндлер 54, Н`Дика 60, Гонсалу Пасьенсия 90
Судьи
Йованович

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Екатерина Савостина все материалы автора

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