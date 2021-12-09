«Антверпен» победил «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Айнтрахт» сыграли вничью
22:37
«Антверпен» победил «Олимпиакос» в матче группового этапа Лиги Европы (1:0).
Единственный гол встречи на 7-й минуте забил нападающий «Антверпена» Мишель-Анже Баликвиша.
В другом матче группы D «Фенербахче» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1). У «Фенербахче» забил Мергим Бериша. В составе «Айнтрахта» отличился Джибриль Соу.
«Айнтрахт» набрал 12 очков и занимает первое место в группе. У «Олимпиакоса» 9 очков и вторая позиция. На третьей строчке с 6 очками находится «Фенербахче». «Антверпен» занимает последнее место. В активе команды 5 очков.
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