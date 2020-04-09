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«Антверпен» и «Шарлеруа» не смогут играть в Лиге Европы на своих стадионах

13:15
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Лицензионный комитет Королевской бельгийской футбольной ассоциации не выдал «Антверпену» и «Шарлеруа» разрешение на проведение домашних матчей Лиги Европы на своих стадионах, сообщает HLN.

«Антверпен» реконструирует стадион, надеясь вместе с тем увеличить его вместимость. Однако пока что арена не соответствует требованиям УЕФА.

Если ничего не изменится, то оба клуба будут играть домашние матчи еврокубков на стадионе «Левена».

Куда серьезнее, чем у «Шарлеруа» с «Антверпеном», проблемы «Стандарда», «Остенде» и «Мускрона»: эти клубы вовсе не получили аттестат на участие в лиге в следующем сезоне. Есть спортивный арбитражный суд Бельгии не встанет на их сторону, эти клубы могут быть понижены в классе.

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