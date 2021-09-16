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Антонио забил первый гол «Вест Хэма» в основном раунде еврокубков с 1999 года

20:31
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Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио отметился голом в матче группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо». Он открыл счет на 22-й минуте.

Как сообщает 16 сентября Opta, для «Вест Хэма» «это первый гол в основном раунде еврокубков с 1999 года (без учета оборочного турнира). Последний мяч «Вест Хэма» в европейских клубных турнирах в активе Марка-Вивьена Фоэ — камерунского полузащитника, скончавшегося во время Кубка конфедераций-2003.

Также первый матч в еврокубках за «Вест Хэм» проводит экс-игрок ЦСКА Никола Влашич.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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