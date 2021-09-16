Антонио забил первый гол «Вест Хэма» в основном раунде еврокубков с 1999 года
20:31
Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио отметился голом в матче группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо». Он открыл счет на 22-й минуте.
1999 — Michail Antonio is West Ham's first goalscorer in major European competition (excl. qualifiers) since Marc-Vivien Fo? against Osijek in September 1999. Toes. pic.twitter.com/6DJTrE6xnK— OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2021
Как сообщает 16 сентября Opta, для «Вест Хэма» «это первый гол в основном раунде еврокубков с 1999 года (без учета оборочного турнира). Последний мяч «Вест Хэма» в европейских клубных турнирах в активе Марка-Вивьена Фоэ — камерунского полузащитника, скончавшегося во время Кубка конфедераций-2003.
Также первый матч в еврокубках за «Вест Хэм» проводит экс-игрок ЦСКА Никола Влашич.
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