Антонио забил первый гол «Вест Хэма» в основном раунде еврокубков с 1999 года

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио отметился голом в матче группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо». Он открыл счет на 22-й минуте.

1999 — Michail Antonio is West Ham's first goalscorer in major European competition (excl. qualifiers) since Marc-Vivien Fo? against Osijek in September 1999. Toes. pic.twitter.com/6DJTrE6xnK — OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2021

Как сообщает 16 сентября Opta, для «Вест Хэма» «это первый гол в основном раунде еврокубков с 1999 года (без учета оборочного турнира). Последний мяч «Вест Хэма» в европейских клубных турнирах в активе Марка-Вивьена Фоэ — камерунского полузащитника, скончавшегося во время Кубка конфедераций-2003.

Также первый матч в еврокубках за «Вест Хэм» проводит экс-игрок ЦСКА Никола Влашич.