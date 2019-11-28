Защитник «Астаны» Антонио Рукавина поделился радостью после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Казахстанская команда добилась волевой победы.

— Всегда тяжело играть против такой большой команды, — цитирует официальный сайт УЕФА Рукавину. — Но мы дали бой и набрали три очка. Приятно участвовать в такой победе. Мы показали боевой дух. Даже когда пропускаем от такой команды, все равно можем играть в футбол и добиваться победы. В предыдущих матчах мы опускали головы после пропущенных мячей. Это одна из трех или четырех важнейших побед в моей карьере. Доводилось обыгрывать «Барселону», «Реал» и «Атлетико». А теперь вот и «МЮ».