Антонио Рукавина: «Победа над «МЮ» — одна из трех-четырех важнейших в карьере»
28 ноября 2019, 22:09
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина поделился радостью после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Казахстанская команда добилась волевой победы.
— Всегда тяжело играть против такой большой команды, — цитирует официальный сайт УЕФА Рукавину. — Но мы дали бой и набрали три очка. Приятно участвовать в такой победе. Мы показали боевой дух. Даже когда пропускаем от такой команды, все равно можем играть в футбол и добиваться победы. В предыдущих матчах мы опускали головы после пропущенных мячей. Это одна из трех или четырех важнейших побед в моей карьере. Доводилось обыгрывать «Барселону», «Реал» и «Атлетико». А теперь вот и «МЮ».
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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