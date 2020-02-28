Антонио Конте: «Интер» пытается достичь максимального результата в любом турнире»
09:38
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца» (2:1). В первой встрече миланцы одержали победу со счетом 2:0.
— Я уже проводил матч без зрителей с Италией против Хорватии, — цитирует Конте Sky Sport Italia. - Это, конечно, странная атмосфера, и поначалу это может показаться тренировкой, но ребята вернули игру в нужное русло.
Мы вышли в следующий раунд, у меня была возможность дать больше игрового времени тем футболистам, которые в этом нуждались. Это логично, что такая команда, как «Интер», пытается достичь максимального результата в любом турнире.