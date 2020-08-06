Антонио Конте: «Интер» еще не готов уходить в отпуск"

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Хетафе» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Миланцы вышли в четвертьфинал турнира/

— Мы прекрасно знали, какие трудности может принести эта игра, — цитирует специалиста Sky Sport Italia. — «Хетафе» хорошо начал. В начале матча они были сильнее, но мы взяли игру в свои руки и стали играть в пас.

Мы ожидали, что будет «грязная» игра, не боялись запачкаться. Это отличный знак, потому что решимости сражаться за каждый мяч иногда не хватало в сезоне.

Проход дальше — это еще и шанс получить опыт. Я доволен выступлением команды. Могли победить и крупнее. Лукаку забил отличный гол, ему потребовалось время, чтобы войти в игру. Рад, что ребята показали, что хотят продолжать и еще не готовы уходить в отпуск.