14:21 | Футбол — Лига Европы

Англичанин Энтони Тейлор рассудит "Краснодар" и "Валенсию" в Лиге Европы

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Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Валенсией", сообщает официальный сайт УЕФА.

40-летнему рефери будут помогать ассистенты Гэри Бисуик и Адам Нанн. Четвертый судья – Ли Беттс. Дополнительные помощники – Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон.

В первом матче "Валенсия" обыграла "Краснодар" со счетом 2:1. Ответная игра состоится в четверг, 14 марта.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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