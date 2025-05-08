Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон выбыл до конца сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Буде-Глимта» рассказал о травме полузащитник Джеймса Мэдиссона. Футболист получил травму в первом матче с норвежской командой.

«Мэддерс повредил колено в первом матче и теперь пропустит остаток сезона. Конечно, он очень разочарован. В заключительной части сезона он играл для нас важную роль, особенно в еврокубках», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

В этом сезоне 28-летний англичанин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 11 голевых передач.

Первый матч против «Буде-Глимта» закончился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Ответный матч состоится сегодня, 8 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.