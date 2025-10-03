Футбол
Сегодня, 06:20

Постекоглу: «Меня в футболе уже ничто не удивляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анге Постекоглу (в центре).
Фото Reuters

Главный тренер «Ноттингем Форест» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Мижтьюлланна» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Очень обидно. Просто очень, очень легкие голы мы пропустили в первом тайме. Дали сопернику возможность освоиться в игре. Мы просто сами себя подвели в ключевые моменты игры. Ничего организационного, просто в эти моменты мы не проявили должного желания и решимости по отношению к сопернику.

Есть ли регресс? Не знаю. Прогресс в футболе — это победы, а мы этого не делаем. Футбол иногда бывает захватывающим, но нужно побеждать, и мы будем продолжать стараться.

Кричалки фанатов об увольнении? Я слышал. Болельщики хотят видеть победу своей команды, и у них есть право на свое мнение. Меня в футболе уже ничто не удивляет. Нам надо просто продолжать работать. Нужно не опускать голову и восстанавливаться. В выходные нас ждет тяжелый матч с «Ньюкаслом», — цитирует BBC Постекоглу.

«Мидтьюлланн» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» идет на 25-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Мидтьюлланн» сыграет против «Маккаби», а «Ноттингем Форест» встретится с «Порту». Оба матча пройдут 23 октября.

Драма «Црвены Звезды», «Целе» с Иосифовым нокаутировал АЕК Николича, сумасшествие с пенальти в матче «Ромы»
