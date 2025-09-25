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25 сентября 2025, 05:42

Постекоглу: «Нотингему» нужен был третий гол в ворота «Бетиса», но его не случилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анге Постекоглу.
Фото Reuters

Главный тренер «Ноттингем Форест» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Бетисом» (2:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Наша игра была полна качества, старания и усилий. Это не тот результат, которого мы хотели. Игроки заслуживали награды за свою хорошую игру. Нам нужен был третий гол, но его не случилось. В «Бетисе» есть игроки, которые могут создать проблемы, и мы поплатились за это», — цитирует официальный сайт УЕФА Постекоглу.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Ноттингем Форест» встретится с «Мидтьюлланном», а «Бетис» сыграет с «Лудогорцем». Оба матча пройдут 2 октября.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига Европы УЕФА
ФК Ноттингем Форест
Анге Постекоглу
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