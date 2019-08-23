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Андрей Тихонов: «Гол «Браги в ворота «Спартака» — случайность»

12:18
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Бывший капитан и тренер «Спартака» Андрей Тихонов выразил мнение, что у красно-белых большие шансы на выход в групповую стадию.

— Вчера была более-менее равная игра, — цитирует ТАСС Тихонова. — У «Браги» были подходы к воротам, но они практически не создали ничего опасного, их гол — это случайность, у «Спартака» вчера очень неуверенно сыграли крайние полузащитники, но очень здорово отработал в защите Георгий Джикия. Хотя стоит признать, что все равно «Брага» наиграла на гол, но я большего ждал от португальцев.

Конечно, на них сказалась усталость после игры со «Спортингом» (1:2) 18 августа в чемпионате Португалии (1:2), но «Спартак» тоже играл в дерби против ЦСКА (2:1), а потом команда совершала перелет, это тоже очень серьезно сказывается.

Уверен, что «Спартак» спокойно выиграет в ответном матче. Сами футболисты говорят о том, что они должны проходить «Брагу», поэтому я думаю, что у красно-белых большие шансы на выход в групповую стадию.

Ответная игра пройдет в России в четверг, 29 августа.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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