Андрей Лунев: "С испанцами "Зенит" ждут очень сложные матчи"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился ожиданиями от противостояния с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 7 марта, ответный – 14-го.
– Тот факт, что "Вильярреал" идет на 18 месте в испанской примере, еще ни о чем не говорит. Пример "Фенербахче" это доказывает, – цитирует официальный сайт "Зенита" Лунева. – У них дела в чемпионате тоже идут не лучшим образом, однако турки дали нам настоящий бой.
Думаю, с испанцами нас ждут очень трудные матчи. На поле с обеих сторон выходит по 11 футболистов. От них все и будет зависеть в конкретный момент времени.
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"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-23-andrey-lunev-dumayu-s-ispantsami-nas-zhdut-trudnye-matchi.htm
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