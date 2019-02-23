Андрей Лунев: "С испанцами "Зенит" ждут очень сложные матчи"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился ожиданиями от противостояния с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 7 марта, ответный – 14-го.

– Тот факт, что "Вильярреал" идет на 18 месте в испанской примере, еще ни о чем не говорит. Пример "Фенербахче" это доказывает, – цитирует официальный сайт "Зенита" Лунева. – У них дела в чемпионате тоже идут не лучшим образом, однако турки дали нам настоящий бой.

Думаю, с испанцами нас ждут очень трудные матчи. На поле с обеих сторон выходит по 11 футболистов. От них все и будет зависеть в конкретный момент времени.