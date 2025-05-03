Канчельскис — о двух медалях Антони в еврокубках за сезон: «Такое происходит раз в 100 лет. Сумасшедшая неожиданность»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил получение вингером «Бетиса» Антони медалей за победу в Лиге конференций и Лиге Европы.

«Дай бог, чтобы он выиграл обе медали. Так бывает. Что удивляться. Он же не специально ушел в «Бетис». Может, они еще и не пройдут «Фиорентину». Чистая случайность. Ценность повысится. Такое происходит один раз в 50 лет, даже в 100. Выиграть два турнира за один сезон будет уникальным для всех, сумасшедшая неожиданность. Можно только пожелать удачи», — сказал Канчельскис «СЭ».

В Лиге Европы Антони провел четыре матча за «Манчестер Юнайтед», не отметившись результативными действиями. В Лиге конференций Антони провел семь встреч за «Бетис», забил три мяча и отдал два голевых паса

Антони был арендован в январе 2025 года. На его счету 5 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах за «Бетис».