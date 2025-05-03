Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

3 мая, 10:30

Канчельскис — о двух медалях Антони в еврокубках за сезон: «Такое происходит раз в 100 лет. Сумасшедшая неожиданность»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил получение вингером «Бетиса» Антони медалей за победу в Лиге конференций и Лиге Европы.

«Дай бог, чтобы он выиграл обе медали. Так бывает. Что удивляться. Он же не специально ушел в «Бетис». Может, они еще и не пройдут «Фиорентину». Чистая случайность. Ценность повысится. Такое происходит один раз в 50 лет, даже в 100. Выиграть два турнира за один сезон будет уникальным для всех, сумасшедшая неожиданность. Можно только пожелать удачи», — сказал Канчельскис «СЭ».

В Лиге Европы Антони провел четыре матча за «Манчестер Юнайтед», не отметившись результативными действиями. В Лиге конференций Антони провел семь встреч за «Бетис», забил три мяча и отдал два голевых паса

Антони был арендован в январе 2025 года. На его счету 5 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах за «Бетис».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Канчельскис
Антони (Матеус Дос Сантос)
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Rutozid

    Будет очень весело - проиграть финал своего турнира, но МЮ по почте вышлет тебе золотую медаль за победу в другом турнире.

    04.05.2025

  • Andrew Markonie

    А кто это вааще, и почему это так возбуждает Канчельскиса?

    03.05.2025

    • Кафанов назвал рекорд Хайкина, обошедшего Акинфеева, заслугой «Буде-Глимта»

    Аморим: «Один гол в ответном матче с «Атлетиком» может изменить все — всю динамику игры»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости