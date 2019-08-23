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Андрей Ещенко: «Поверим в свои силы — и добьемся результата»

01:12
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения от «Браги» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (0:1) отметил, что соперник позволял играть.

22 августа. Брага. &quot;Брага&quot; – &quot;Спартак&quot; – 1:0. Олег Кононов.«Брага» — «Спартак»: а победил пиджак

— Тяжело ли играть в такую погоду?

— Поначалу было непривычно, ведь в Москве нет такой погоды. Было душно. Но поле и соперник позволяли играть.

— Не удивились, что «Брага» давала играть «Спартаку»?

— В этом и загвоздка. Мы не ожидали, что соперники сядут. Думали, будет больше прессинга, активных действий. Потом начали перестраиваться, играть в пас. Не хватало только последней передачи. Подходы были. Сами, наверное, не поверили в себя.

— Что произошло в эпизоде с голом?

— Мы пошли атаковать, побежали обратно.

— Поймали на контратаке?

— Наверное, зоны появились...

— В чем сложность «Браги»?

— Мы сами не поверили в свои силы. Надо было спокойно играть в пас, выходить из обороны. Пацаны техничные, хорошие. Но даже если они прессинговали, мы спокойно выходили через пас.

— Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой?

— Надо в свои силы поверить и все. Добьемся результат. (Гоша Чернов)

Брага — Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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