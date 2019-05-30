Андрей Аршавин: "Сарри всего лишь обыграл тренеришку"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин уверен, что после победы "Челси" в финале Лиги Европы никто не будет больше называть главного тренера "синих" Маурицио Сарри неудачником. Для итальянского специалиста это первый трофей в карьере.

- Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку, – сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ". - Хотя на самом деле он никакой не трениришка. Пусть кто-то, может, его до сих пор так называет. Но это точно не известно.

Напомним, Артем Дзюба​ назвал Эмери тренеришкой, когда тот работал в "Спартаке".

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр