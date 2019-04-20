Андрей Аршавин презентовал кубок Лиги Европы в Москве

Сегодня в Москве состоялась презентация кубка Лиги Европы УЕФА. В этой презентации принял участие бывший футболист сборной России, победитель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

В самой презентации Аршавин принимал участие пару минут. За это время он сказал:

– Хочу представить этот кубок, который я поднимал 11 лет назад. Это был один из лучших дней моей карьеры, – сказал Аршавин.

В Россию кубок Лиги Европы прибыл из Милана. Чуть больше, чем через месяц, 29 мая, трофей приедет в Баку, где состоится финал Лиги Европы. (Илья Егоров)