Аршавин вспомнил о победах «Зенита» над «Байером» и «Баварией» в Кубке УЕФА

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победах над «Байером» и «Баварией» в Кубке УЕФА сезона-2007/08.

«Сначала мы обыграли «Байер», это было в день рождения моей дочери, — приводит слова Аршавина официальный сайт УЕФА. — Мы играли в гостях, у нас все получалось, и мы победили со счетом 4:1. Домашняя игра, по сути, превратился в формальность, ее мы проиграли«.

По его словам, игроки петербургской команды не боялась «Баварию», но понимали, что должно случиться чудо, чтобы они прошли дальше.

«Первый матч в гостях не удался, особенно стартовые 15 минут. Нас там обыгрывали, как хотели. И после первого тайма мы лишь чудом уступали всего 0:1. Кажется, после перерыва игра немножко изменилась. Мы смогли показать то, за счет чего добрались до полуфинала. Автогол Лусио позволил увезти из Мюнхена ничью 1:1. То, что потом произошло дома, сложно описывать. Во-первых, я не играл, даже не был на стадионе. Был дома и смотрел игру по телевизору. Это навсегда войдет в историю «Зенита» и всей страны», — сказал он.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над леверкузенской командой в четвертьфинале, а над мюнхенцами — в полуфинале. В финале петербуржцы победили «Рейнджерс» и завоевали Кубок УЕФА.

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» примет «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.