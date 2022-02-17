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Аршавин — о победе над «Баварией» в Кубке УЕФА: «Это навсегда войдет в историю «Зенита» и всей страны»

Аршавин вспомнил о победах «Зенита» над «Байером» и «Баварией» в Кубке УЕФА
Карен Саркисян
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победах над «Байером» и «Баварией» в Кубке УЕФА сезона-2007/08.

«Сначала мы обыграли «Байер», это было в день рождения моей дочери, — приводит слова Аршавина официальный сайт УЕФА. — Мы играли в гостях, у нас все получалось, и мы победили со счетом 4:1. Домашняя игра, по сути, превратился в формальность, ее мы проиграли«.

По его словам, игроки петербургской команды не боялась «Баварию», но понимали, что должно случиться чудо, чтобы они прошли дальше.

«Первый матч в гостях не удался, особенно стартовые 15 минут. Нас там обыгрывали, как хотели. И после первого тайма мы лишь чудом уступали всего 0:1. Кажется, после перерыва игра немножко изменилась. Мы смогли показать то, за счет чего добрались до полуфинала. Автогол Лусио позволил увезти из Мюнхена ничью 1:1. То, что потом произошло дома, сложно описывать. Во-первых, я не играл, даже не был на стадионе. Был дома и смотрел игру по телевизору. Это навсегда войдет в историю «Зенита» и всей страны», — сказал он.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над леверкузенской командой в четвертьфинале, а над мюнхенцами — в полуфинале. В финале петербуржцы победили «Рейнджерс» и завоевали Кубок УЕФА.

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» примет «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/news/0272-14752c23932a-d75d6cdbaa20-1000--аршавин-о-роли-посла-зените-и-победе-в-кубке-уефа/
Андрей Аршавин
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ФК Бетис
ФК Зенит
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