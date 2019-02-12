Андрей Аршавин: "Перед исполнением пенальти была видна неуверенность Мака"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин - о пенальти, который не реализовал нападающий Роберт Мак в 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:1).

- Пенальти могли пробить либо Дзюба, либо Дриусси, но, видимо, была установка тренера, - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч премьер". - Перед исполнением пенальти в его (Мака) постановке тела была видна неуверенность. Не знаю, почему, но это чувствовалось.

Напомним, главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча заявил, что 11-метровый, согласно договоренности, должен был исполнять Артем Дзюба.

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