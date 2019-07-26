Андрей Аршавин: "Нефтчи" лучше провел этот матч, а у "Арсенала" игра не получилась"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что победа "Нефтчи" над тульским "Арсеналом"​ в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0) закономерна.

– Результат закономерен. "Нефтчи" лучше провел этот матч, а у "Арсенала" игра не получилась, – сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ". – "Нефтчи" мог бы рассчитывать на любое место в нашем чемпионате с 6-го по 16-е. Потолок "Арсенала" мы узнаем позже, а сначала нужно "Нефтчи" пройти. Азербайджанцы лучше атаковали. Где нужно было бить – били, где нужно было отдать пас – отдавали пас. Было бы лучше, если бы играл Кангва. Когда я играл против сборной Азербайджана, то мне запомнилось, что они играли жёстко.